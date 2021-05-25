LEGO выпустит свой самый большой набор. Он позволит собрать карту мира

Компания LEGO выпустит свой самый большой конструктор. Он будет состоять из 11 695 деталей и позволит собрать карту мира. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе бренда.

Набор будет называться «LEGO Art Карта мира». В него войдут 40 пластин с цветными тайлами — новыми 2D-элементами LEGO. Эти пластины можно собрать тремя разными способами в зависимости от того, какую часть света авторы хотят увидеть в центре.

Океаны на карте необязательно выкладывать классическим способом в соответствии с рельефом и глубиной дна. Владельцы конструктора могут также выложить свой собственный узор при создании карты морей.