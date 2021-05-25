На Ural Music Night состоится музыкальная конференция. Познакомиться с экспертами можно будет лично

24 июня, в преддверии Ural Music Night, пройдет конференция с участием музыкальных экспертов и представителей индустрии. Она откроется в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» в Екатеринбурге, рассказали «Афише Daily» представители фестиваля.

В четырех залах и на открытой площадке будут проведены лекции и дискуссии с представителями TikTok, «Яндекс.Музыки», Sony Music, «Афиши Daily», Mail.ru Group, «ВКонтакте», TuneCore и других проектов. Вместе с профессионалами из музыкального бизнеса гости обсудят современное продвижения проектов, возможности музыкантов и сотрудничество с крупными брендами. Эксперты расскажут про гранты, музыкальный менеджмент и авторское право.

После этого будет организовано общение с экспертами в формате спиддейтинга — коротких встреч, на которых можно будет лично познакомиться с действующими игроками музыкальной индустрии, представить свое творчество или обменяться контактами. Время встреч будет строго ограничено: 3 минуты на одного участника конференции с одним спикером.

С 10.00 до 21.00 можно будет также посетить шоу-рум музыкальной техники от ProAudio, лабораторию звука от Newton Park, зону настольных игр от Hobby Games и танцевальный симулятор Justdance. Полную программу организаторы объявят 17 июня. Вход на конференцию бесплатный и по предварительной регистрации.

Накануне фестиваль Ural Music Night рассказал о программе, которая пройдет в парке имени Павлика Морозова. Там пройдут данс-баттлы, а также выступит хип-хоп-группа «Качевники».