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Сергей Полунин станцевал на осеннем пляже под Depeche Mode. Это фрагмент фильма «Танцовщик II»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:11

Режиссер Антон Корбин снял музыкальное видео с Сергеем Полуниным. В нем артист балета танцует под песню Depeche Mode «In Your Room» среди песчаных дюн на нидерландском острове Терсхеллинг.

Танец поставлен хореографом Росс Фредди Рей и по задумке отображает внутреннюю борьбу артиста — как в жизни, так и в мире балета после его ухода из театра на пике возможностей.

Видео создано продюсерской компанией Merman и является отрывком из документального фильма о Полунине «Танцовщик II». Съемки проходили в ноябре 2020 года, когда артисты не могли выступать вживую.

Первая часть «Танцовщика» вышла в 2016 году и посвящена стремительному взлету Сергея Полунина, а также его неожиданному уходу из театра. В сиквеле картины расскажут о возвращении артиста в балет.

Оригинальный клип к «In Your Room» тоже дело рук Антона Корбина. А еще в послужном списке режиссера более 80 клипов для таких музыкантов, как Nirvana, Johnny Cash, U2 и Coldplay, а также биографический фильм о Иэне Кертисе «Контроль».

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