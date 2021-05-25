Сергей Полунин станцевал на осеннем пляже под Depeche Mode. Это фрагмент фильма «Танцовщик II»

Режиссер Антон Корбин снял музыкальное видео с Сергеем Полуниным. В нем артист балета танцует под песню Depeche Mode «In Your Room» среди песчаных дюн на нидерландском острове Терсхеллинг.
Танец поставлен хореографом Росс Фредди Рей и по задумке отображает внутреннюю борьбу артиста — как в жизни, так и в мире балета после его ухода из театра на пике возможностей.
Видео создано продюсерской компанией Merman и является отрывком из документального фильма о Полунине «Танцовщик II». Съемки проходили в ноябре 2020 года, когда артисты не могли выступать вживую.
Первая часть «Танцовщика» вышла в 2016 году и посвящена стремительному взлету Сергея Полунина, а также его неожиданному уходу из театра. В сиквеле картины расскажут о возвращении артиста в балет.
Оригинальный клип к «In Your Room» тоже дело рук Антона Корбина. А еще в послужном списке режиссера более 80 клипов для таких музыкантов, как Nirvana, Johnny Cash, U2 и Coldplay, а также биографический фильм о Иэне Кертисе «Контроль».