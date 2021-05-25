На реке Гудзон появился парк Little Island. Его спроектировал Томас Хезервик

Парк в соответствии с названием действительно представляет собой небольшой остров, укрепленный на 132 бетонных колоннах чашеобразной формы. Little Island разработали Heatherwick Studio, инженерная фирма Arup и бюро MNLA.

В Нью-Йорке в акватории реки Гудзон построили парк Little Island по проекту британского дизайнера Томаса Хезервика. Об этом сообщил Dezeen.

Остров располагается в Челси на западе Манхэттена и соединяется с материком двумя мостами. На территории Little Island проложены 540 метров дорожек, высажены 400 видов растений, а также открыты три концертные площадки и амфитеатр на 700 зрителей.

С острова открывается живописный вид на Гудзон. Поверхность парка волнообразная за счет разной высоты колонн. Такая концепция вдохновлена, по словам Хезервика, его наблюдениями за старым пирсом, сваи которого выступали из‑под воды.

Томас Хезервик родился в Лондоне в 1970 году. В 1994 году он основал свою архитектурную компанию, сейчас она называется Heatherwick Studio. Среди проектов Хезервика и его коллег — арт-объект Vessel и Нью-Йорке и комплекс Coal Drops Yard в Лондоне.