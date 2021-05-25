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«Самокат» запустит тикток-шоу про работу курьеров. Троих ведущих выберут на кастинге

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:20

Сервис экспресс-доставки «Самокат» объявил кастинг среди собственных курьеров для участия в тикток-шоу. Трое участников проекта будут выкладывать в аккаунте сервиса короткие видео о работе доставщиком. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе «Самоката».

Чтобы поучаствовать в первом отборочном туре, курьерам нужно прислать забавный ролик о своей работе в личные сообщения «Самоката» в тиктоке. Работы принимаются до 2 июня, а 10-го числа организаторы подведут итоги — десять финалистов определят по количеству лайков под видео, еще одного выберет команда сервиса. Каждому вручат по 10 000 рублей.

Во втором туре к десятке финалистов присоединятся тиктокеры Роман Каграманов и Милана Гасымова. Первый запишет видео на тему «Когда курьер встречается со мной взглядом», а участники отправят свой видеоответ до 17 июня. Троим победителям, которых выберет жюри сервиса, подарят iPhone 12 Pro, кольцевую лампу и штативы. Они станут ведущими аккаунта «Самоката» в тиктоке.

«Самокат» был основан Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым в 2018 году. В мае прошлого года 75,6% компании приобрело совместное предприятие Mail.ru Group и Сбера — «О2О Холдинг». По данным «Ведомостей», на 2020 год у сервиса было 400 дарксторов, доставкой занимались 8000 человек, а годовая выручка компании составила 9,7 млрд рублей. В марте сервис анонсировал свое появление в регионах.

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