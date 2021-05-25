LEGO не планирует продажу ЛГБТК-набора в России

LEGO не собирается в ближайшее время продавать в России набор «Все прекрасны», посвященный ЛГБТК-сообществу. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на гендиректора российского подразделения компании Даниелу Кавинатто.

В Европе и США набор начнет продаваться 1 июня — одновременно с началом «Мемяца гордости» ЛГБТК-сообщества. В России и СНГ датский производитель планирует запуск других продуктов, сказала Кавинатто. Возможность продажи конструктора «Все прекрасны» Lego рассмотрит позже в этом году.