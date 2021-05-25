L’One выпустил клип на песню «С ней». В нем Леван Горозия гуляет с возлюбленной

Музыкант Леван Горозия, также известный как L’One, выпустил клип на песню «С ней». Видео появилось на ютьюб-канале артиста.
В нем Горозия гуляет вместе с возлюбленной по пляжу и по различным городским пространствам. Герои отправляются в путешествие на автомобиле, останавливаются в отеле и заезжают в придорожное кафе.
Трек вошел в новый альбом L’One под названием «Восход-1» — первый после возвращения сценического имени. Пластинка вышла в конце апреля. Помимо «С ней», в альбом вошли еще девять записей.