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Солист Måneskin сдал тест на наркотики. Он показал, что музыкант не принимал ничего запрещенного

Юлия Онодэра
Вчера в 23:42

Солиста рок-группы Måneskin Давида Дамиано обвинили в том, что он принимал наркотики во время пресс-конференции на Евровидении. Певца вынудили сдать тест на запрещенные вещества — он доказал невиновность артиста, сообщил Би-би-си.

Представители Европейского вещательного союза (EBU) заявили, что вопрос о нарушении итальянцем антинаркотических правил конкурса закрыт. «В Зеленой комнате не было употребления наркотиков», — подчеркнули в заявлении организации.

Скандал разгорелся после того, как на пресс-конференции Дамиано наклонился лицом к столу — кадр с этим движением попал в видеотрансляцию. Зрители заподозрили, что музыкант мог в этот момент вдыхать кокаин или другое наркотическое вещество.

Дамиано категорически отрицал эти обвинения, назвав их «обидными». Он объяснил, что опустился к столу из‑за того, что гитарист группы Томас Рагги разбил стакан. EBU подтвердил, что на полу в зале действительно были найдены осколки стекла.

«Мы действительно против наркотиков и никогда не употребляли кокаин. Мы готовы к тому, чтобы нас протестировали, потому что нам нечего скрывать», — заявил сразу после обвинений коллектив.

В Европейском вещательном союзе сказали, что встревожены тем, что «неточные спекуляции» омрачили дух и результаты Евровидения и затронули несправедливым образом артистов Måneskin. EBU еще раз поздравил музыкантов с победой и пожелала им успехов.

В Роттердаме в минувшие выходные завершился 65-й песенный конкурс «Евровидение». Его победителем стала итальянская рок-группа Måneskin. Второе место занята француженка Барбара Прави, третье — швейцарский певец Gjon’s Tears.

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