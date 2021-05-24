Ютьюб-комики сняли видео в Елисейском дворце. Все потому что им проспорил Эммануэль Макрон

Ютьюб-комики Маклай и Карлито сняли видео с участием экстрим-метал-группы Ultra Vomit в Елисейском дворце в Париже. Разрешение на съемку они получили благодаря тому, что им проспорил президент Франции. Об этом сообщил Reuters.
Эммануэль Макрон предложил блогерам выпустить ролик о пользе антиковидных мер и пообещал, что, если он наберет 10 млн просмотров, Макфлай и Карлито смогут снять свое следующее видео в Елисейском дворце.
Сюжет о пользе мытья рук, ношения масок и соблюдения социальной дистанции действительно посмотрело нужное число пользователей. После этого комики провели съемку в президентской резиденции.
Они выпустили 36-минутное видео, которое завершается рок-кавером на французскую колыбельную «Зеленая мышь» от Ultra Vomit. В ролике принял участие сам Макрон: он поговорил с блогерами о футболе и сыграл с ними в игру с анекдотами.