Ютьюб-комики сняли видео в Елисейском дворце. Все потому что им проспорил Эммануэль Макрон

Ютьюб-комики Маклай и Карлито сняли видео с участием экстрим-метал-группы Ultra Vomit в Елисейском дворце в Париже. Разрешение на съемку они получили благодаря тому, что им проспорил президент Франции. Об этом сообщил Reuters.

Эммануэль Макрон предложил блогерам выпустить ролик о пользе антиковидных мер и пообещал, что, если он наберет 10 млн просмотров, Макфлай и Карлито смогут снять свое следующее видео в Елисейском дворце.