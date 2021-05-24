Находящийся в СИЗО Роман Протасевич сказал на камеру, что дает признательные показания

«Сейчас я нахожусь в СИЗО № 1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем и какими‑либо другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске», — сказал журналист на камеру.

В сети появилось первое видео с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем после его задержания в минском аэропорту. Ролик появился в провластном телеграм-канале «Желтые сливы».

Ранее мать Протасевича сказала, что ее сын по неподтвержденной информации попал в одну из минских больниц из‑за проблем с сердцем. В белорусском МВД эту информацию опровергли, заявив, что задержанный находится в СИЗО, а жалоб на состояние его здоровья не поступало.

Романа Протасевича задержали 23 мая в минском аэропорту. Самолет с ним летел из Афин в Вильнюс, но был принудительно посажен в Беларуси после сообщения о минировании. В небе над республикой его сопровождал истребитель белорусских вооруженных сил.

Сообщение о бомбе оказалось ложным, в Минтрансе Беларуси заявили, что самолет грозилось взорвать палестинское движение ХАМАС. Представители организации отвергли свою причастность, заявив, что это не их методы.

Вместе с экс-главредом Nexta была задержана его девушка, гражданка России Софья Сапега. Ее родители сказали, что она находится в минском изоляторе на Окрестина. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российские дипломаты связались с отцом Сапеги и запросили у белорусских властей консульский доступ к ней.