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В России запустили сервис по определению генеалогического древа питомцев

Семён Гудошников
Сегодня в 21:42

Производитель корма для домашних животных Crave запустил сервис, который позволяет определить происхождение кошки или собаки и узнать, к какой породе она относится. Это часть совместного проекта компании с WWF Россия по сохранению снежного барса, рассказали «Афише Daily» представители бренда.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно загрузить фотографию своего питомца на сайте. Программа определит его породу по снимку, а если ее вывод будет неверным, нужный вариант можно выбрать вручную.

После этого сервис покажет, от каких подвидов и пород произошел ваш питомец. На данный момент в систему добавлено более 500 различных пород кошек и собак.

Также в рамках проекта эксперты сравнили ДНК домашней кошки и собаки с их ближайшими дикими родственниками. Выяснилось, что принявший участие в исследовании кот содержит примерно 9,5% общих мутаций с дикой кошкой, а их общее сходство геномов составляет 99,5%. ДНК ретривера, который был вторым участником, имеет около 10% общих мутаций с серым волком, а их геномы совпадают на 99,6%.

Цель проекта — привлечь внимание к проблеме вымирания диких барсов. По данным WWF, в природе осталось всего около 4000 особей, из них 60–90 ирбисов обитают в России. Основная причина гибели барсов — конфликт человека и дикой природы.

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