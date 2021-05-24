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В сети появился сервис, который позволяет превращать текст в аудио с голосами знаменитостей

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:21

В сети появился сервис Uberduck.ai, который позволяет превращать любой текст в аудиофайлы с голосами знаменитостей или вымышленных персонажей. Об этом рассказал автор твиттер-аккаунта jetski0.

Он опубликовал ролик, в котором мем про креветки озвучен голосом рэпера Канье Уэста. Также программа позволяет выбрать голоса Эминема, Ники Минаж, Джея Зи, Notorious B.I.G, Шрэка, Марио.

Пользователи с базовыми навыками программирования могут добавить голоса других звезд или персонажей. Для этого им нужно загрузить аудиозаписи с примерами речи — нейросеть их проанализирует и запомнит.

Сейчас на сайте уже доступны более 200 голосов — киногероев, персонажей сериалов, мультфильмов и видеоигр, участников телешоу и рекламных роликов, известных политиков и музыкантов.

Создатель проекта планирует в будущем добавить новые возможности в сервис: например, конвертацию голоса в текст и использование моделей персонажей, которые смогут «произносить» текст и изображать при этом разные эмоции.

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