В Омске неизвестные напали на ЛГБТ-кафе и избили трансгендерного человека

Утром в субботу неизвестные напали на омское кафе, где собираются представители ЛГБТ-комьюнити. Они избили трансгендерного молодого человека и выломили дверь. Об этом написал в фейсбуке активист Николай Родькин.

Сперва на двух людей у кафе напал мужчина, который вышел из остановившейся рядом машины. Одному из пострадавших он нанес черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга. Затем автомобиль вернулся с подкреплением. Шесть человек выломали входную дверь в кафе и разбили камеры видеонаблюдения.

По факту избиения подано заявление в полицию. Там также проверяют информацию о нанесении урона имуществу. Родькин уточнил изданию Readovka, что жизни пострадавшего трансгендерного человека ничего не угрожает. Его и свидетеля допросили в полиции.

«Очевидно, что нападавшие совершили преступление по мотивам ненависти к социальной группе, что является обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность», — отметил активист.

По данным центра «Сова», число нападений на представителей ЛГБТ в России в последние годы растет. В 2020 году произошло как минимум 16 таких преступлений. Правозащитники связывают негативную динамику с высоким уровнем бытовой гомофобии в российском обществе и законом о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних.