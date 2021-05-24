Угроза замедления YouTube в России, первый трейлер «Вечных» и другие новости дня

В Москве задержали главного редактора Baza Никиту Могутина. Его обвиняют в участии в несогласованной акции 21 апреля — он работал на ней как журналист.

Google впервые подал в суд на Роскомнадзор после требования удалить 12 ссылок на видео в ютьюбе. Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик сервисов компании, если она не удалит запрещенный контент за сутки.

В России обнаружили индийский штамм коронавируса у 14 человек. Всего за сутки выявили 8406 новых случаев COVID-19.

Авиакомпания AirBaltic приостановила полеты над территорией Беларуси. Перевозчик опасается за безопасность воздушных судов после экстренной посадки самолета, на котором летел экс-главред Nexta Роман Протасевич.

На инцидент с самолетом Ryanair отреагировал российский МИД. Мария Захарова обвинила западных лидеров в демагогии, Сергей Лавров призвал не оценивать ситуацию «сгоряча и впопыхах».

Житель Москвы загрузил в банкомат купюры из «банка приколов» на сумму более 1 млн рублей и обналичил деньги. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет за мошенничество.

Около Новой Третьяковки появился мурал Саши Купаляна под названием «Взгляд». Он приурочен к 165-летию галереи и изображает глаза мифических и реальных животных и людей.

Mashable узнал, какие запросы о мастурбации были самыми популярными в Google во время пандемии. Людей интересовало, как влияет эта практика на иммунитет.

The Weeknd стал артистом года по версии Billboard Music Awards. Всего он выиграл в 10 номинациях из 16, в которых участвовал.

Marvel показал первый тизер-трейлер кинокомикса «Вечные», который снимает триумфатор «Оскара» Хлоя Чжао. В фильме сыграют Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Сальма Хайек, Кит Харингтон, Джемма Чан и Кумайл Нанджиани.

Создатели сериала «Острые козырьки» опубликовали первый кадр из шестого сезона. На нем режиссер Энтони Берн стоит с исполнителем главной роли Киллианом Мерфи.

Okko выпустит второй сезон сериала Сарика Андреасяна «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Съемки начнутся летом.

Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране культовые фильмы «Пролетая над гнездом кукушки» и «Красотка». Драму Милоша Формана можно будет посмотреть 25 мая в «Формуле Кино Европа», а мелодраму Гарри Маршалла — с 28 по 30 мая в кинотеатрах сетей «Синема Парк» и «Формула Кино».