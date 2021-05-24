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Новости
В России запустили сервис по определению генеалогического древа питомцев 21:42
В сети появился сервис, который позволяет превращать текст в аудио с голосами знаменитостей 21:21
Николай Родькин/Facebook В Омске неизвестные напали на ЛГБТ-кафе и избили трансгендерного человека
В Омске неизвестные напали на ЛГБТ-кафе и избили трансгендерного человека 20:55
Угроза замедления YouTube в России, первый трейлер «Вечных» и другие новости дня 20:44 Дайджест
Главреда Baza Никиту Могутина обвинили в участии в несогласованной акции Обновлено в 20:11
«Это стоило того»: британец, получивший ноль баллов на «Евровидении», рассказал о своем опыте 19:08
В ММОМА пройдет дискуссия «7×20». Она будет вдохновлена выставкой «Современник. Начало» 18:40
На Ural Music Night пройдут данс-баттлы, а также выступит хип-хоп-группа «Качевники» 18:00
Marvel Entertainment/YouTube Marvel показал первый трейлер «Вечных» с Сальмой Хайек и Анджелиной Джоли
Marvel показал первый трейлер «Вечных» с Сальмой Хайек и Анджелиной Джоли 17:57
«Влияет ли она на иммунитет»: самые популярные запросы про мастурбацию в Google во время пандемии 17:02
РКН пригрозил замедлить Google и YouTube, если они не удалят запрещенный контент в течение суток 16:18
Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с самолетом, где находился Протасевич 15:45
В России обнаружили индийский штамм коронавируса у 14 человек. Но заболевших может быть больше 14:33
The Weeknd/YouTube The Weeknd получил главную награду Billboard Music Awards и спел «Save Your Tears» на автопарковке
The Weeknd получил главную награду Billboard Music Awards и спел «Save Your Tears» на автопарковке 13:46
На входе в Новую Третьяковку появился арт-объект Саши Купаляна с глазами людей и животных 12:45
За сутки в России выявили 8406 случаев коронавируса 11:50
AirBaltic прекратил полеты над Беларусью. Это реакция на посадку в Минске самолета с Протасевичем 11:23
Летом начнутся съемки второго сезона «Чикатило» с Нагиевым. Он станет заключительным 10:29
Sikander/Wikimedia Commons «Коммерсант»: Google впервые подал в суд на Роскомнадзор
«Коммерсант»: Google впервые подал в суд на Роскомнадзор 9:44
Москвич внес в банкомат 1 млн рублей купюрами «банка приколов», перевел себе деньги и обналичил их Вчера в 21:05
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Дайджест

Угроза замедления YouTube в России, первый трейлер «Вечных» и другие новости дня

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:44

В Москве задержали главного редактора Baza Никиту Могутина. Его обвиняют в участии в несогласованной акции 21 апреля — он работал на ней как журналист.

Google впервые подал в суд на Роскомнадзор после требования удалить 12 ссылок на видео в ютьюбе. Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик сервисов компании, если она не удалит запрещенный контент за сутки.

В России обнаружили индийский штамм коронавируса у 14 человек. Всего за сутки выявили 8406 новых случаев COVID-19.

Авиакомпания AirBaltic приостановила полеты над территорией Беларуси. Перевозчик опасается за безопасность воздушных судов после экстренной посадки самолета, на котором летел экс-главред Nexta Роман Протасевич.

На инцидент с самолетом Ryanair отреагировал российский МИД. Мария Захарова обвинила западных лидеров в демагогии, Сергей Лавров призвал не оценивать ситуацию «сгоряча и впопыхах».

Житель Москвы загрузил в банкомат купюры из «банка приколов» на сумму более 1 млн рублей и обналичил деньги. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет за мошенничество.

Около Новой Третьяковки появился мурал Саши Купаляна под названием «Взгляд». Он приурочен к 165-летию галереи и изображает глаза мифических и реальных животных и людей.

Mashable узнал, какие запросы о мастурбации были самыми популярными в Google во время пандемии. Людей интересовало, как влияет эта практика на иммунитет.

The Weeknd стал артистом года по версии Billboard Music Awards. Всего он выиграл в 10 номинациях из 16, в которых участвовал.

Marvel показал первый тизер-трейлер кинокомикса «Вечные», который снимает триумфатор «Оскара» Хлоя Чжао. В фильме сыграют Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Сальма Хайек, Кит Харингтон, Джемма Чан и Кумайл Нанджиани.

Создатели сериала «Острые козырьки» опубликовали первый кадр из шестого сезона. На нем режиссер Энтони Берн стоит с исполнителем главной роли Киллианом Мерфи.

Okko выпустит второй сезон сериала Сарика Андреасяна «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Съемки начнутся летом.

Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране культовые фильмы «Пролетая над гнездом кукушки» и «Красотка». Драму Милоша Формана можно будет посмотреть 25 мая в «Формуле Кино Европа», а мелодраму Гарри Маршалла — с 28 по 30 мая в кинотеатрах сетей «Синема Парк» и «Формула Кино».

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