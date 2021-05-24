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«Это стоило того»: британец, получивший ноль баллов на «Евровидении», рассказал о своем опыте

Семён Гудошников
Сегодня в 19:08

Британский певец Джеймс Ньюман, получивший ноль баллов в финале «Евровидения», рассказал о своем опыте участия в конкурсе. Он поблагодарил преданных фанатов и заявил, что ситуации, в которых все идет не так, делают вас сильнее и заставляют взять себя в руки.

«Я хочу сконцентрироваться на позитивных сторонах этого удивительного опыта. Я стоял на сцене и пел для тысяч и миллионов людей песню, которую я написал и люблю. Я научился столь многому у замечательных людей, которые дали мне все, чтобы помочь осуществить мою мечту, — танцорам, моему хореографу, моему тренеру по вокалу, всем с моего лейбла, моему менеджеру, Би-би-си и всем людям за кулисами „Евровидения“. Все эти люди — лучшие в индустрии, и у меня был шанс поработать с ними и поделиться этим сумасшедшим опытом, который мне посчастливилось получить», — написал Ньюман.

Он добавил, что при создании песен никогда нет гарантии, что они найдут контакт с аудиторией, и поблагодарил преданных фанатов, которые поддерживали его, — «все это стоило того». «В конечном счете они те люди, для которых это все создавалось», — сказал музыкант.

Джеймс Ньюман исполнил на «Евровидении» песню «Embers». Как представитель Великобритании — страны из «Большой пятерки» конкурса — он пропустил полуфинальную стадию, выступив сразу в финале. Там его композиция получила ноль баллов как от жюри, так и от зрителей, заняв последнее место.

Такое судейское решение удивило многих, и арена Ahoy в Роттердаме, где проходил конкурс, наполнилась возгласами негодования. Однако сам Ньюман продолжил улыбаться, а его команда подняла британские флаги в знак поддержки.

Победителем «Евровидения» в этом году стала итальянская рок-группа Måneskin с песней «Zitti e buoni». Манижа, представлявшая Россию, заняла девятое место.

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