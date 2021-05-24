Marvel показал первый трейлер «Вечных» с Сальмой Хайек и Анджелиной Джоли

На ютьюб-канале Marvel появился первый тизер-трейлер кинокомикса «Вечные», который снимает триумфатор «Оскара» Хлоя Чжао.

Фильм расскажет о расе генетически улучшенных суперлюдей, появившихся на Земле миллионы лет назад. На протяжении тысячелетий они скрывались от человечества, тайно защищая их от девиантов. Выйти на свет вечным пришлось из‑за действий Таноса.

Главные роли в картине исполнят Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Сальма Хайек, Джемма Чан, Кит Харингтон и Кумайл Нанджиани. Премьера кинокомикса намечена на 4 ноября.