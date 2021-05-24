РКН пригрозил замедлить Google и YouTube, если они не удалят запрещенный контент в течение суток

Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента. Если этого не произойдет, траффик сервисов компании может быть замедлен, пишет ТАСС.

По словам ведомства, Google недостаточно фильтрует незаконный контент — компания не удаляет от 20 до 30% подобных ссылок. YouTube, в свою очередь, не заблокировал около 5000 запрещенных материалов, 3500 из которых содержат призывы к экстремизму, говорят в РКН.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google удалить с ютьюба ролики об акциях в поддержку Алексея Навального. В компании не согласились с решением ведомства и подали на него иск в Арбитражный суд Москвы. Если Google не удалит ролики и суд встанет на сторону РКН, американскому IT-гиганту грозит штраф в 8 млн рублей.

До этого миллионные штрафы за отказ удалять запрещенный контент в России получили Telegram, «ВКонтакте», TikTok и Twitter. Работу последнего замедлили на территории РФ, но затем оставили ограничения только для мобильной версии приложения.