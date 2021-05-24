перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
РКН пригрозил замедлить Google и YouTube, если они не удалят запрещенный контент в течение суток 16:18
Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с самолетом, где находился Протасевич 15:45
В России обнаружили индийский штамм коронавируса у 14 человек. Но заболевших может быть больше 14:33
The Weeknd/YouTube The Weeknd получил главную награду Billboard Music Awards и спел «Save Your Tears» на автопарковке
The Weeknd получил главную награду Billboard Music Awards и спел «Save Your Tears» на автопарковке 13:46
На входе в Новую Третьяковку появился арт-объект Саши Купаляна с глазами людей и животных 12:45
За сутки в России выявили 8406 случаев коронавируса 11:50
AirBaltic прекратил полеты над Беларусью. Это реакция на посадку в Минске самолета с Протасевичем 11:23
Летом начнутся съемки второго сезона «Чикатило» с Нагиевым. Он станет заключительным 10:29
Sikander/Wikimedia Commons «Коммерсант»: Google впервые подал в суд на Роскомнадзор
«Коммерсант»: Google впервые подал в суд на Роскомнадзор 9:44
В Москве задержали главреда Baza Никиту Могутина. Полицейские сказали, что «у них указание» 8:45
Москвич внес в банкомат 1 млн рублей купюрами «банка приколов», перевел себе деньги и обналичил их Вчера в 21:05
Киллиан Мерфи и Энтони Берн на съемочной площадке шестого сезона «Острых козырьков» Вчера в 20:02
Финал «Евровидения-2021», учебник о налогах и другие новости дня Вчера в 18:46 Дайджест
2016profkom/Facebook Умерла заслуженная артистка России Нина Шацкая
Умерла заслуженная артистка России Нина Шацкая Вчера в 17:40
Опрос: почти 50% школьников копят деньги на финансовую подушку, откладывая по 500 рублей в месяц Вчера в 16:49
«Форсаж-9» собрал более 120 млн долларов за неделю в прокате Вчера в 16:47
Власти Москвы выделили более 43 млн рублей на продвижение Депстроя в СМИ и у блогеров Вчера в 15:45
В Минске задержали бывшего главреда Nexta Романа Протасевича Вчера в 15:20
davebautista/Instagram У «Армии мертвецов» выйдет сразу два приквела — фильм и аниме-сериал. Это будет франшиза
У «Армии мертвецов» выйдет сразу два приквела — фильм и аниме-сериал. Это будет франшиза Вчера в 14:53
Илон Маск поддержал криптовалюту в битве с настоящими деньгами Вчера в 14:17
Отключить рекламу

РКН пригрозил замедлить Google и YouTube, если они не удалят запрещенный контент в течение суток

Семён Гудошников
Сегодня в 16:18

Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента. Если этого не произойдет, траффик сервисов компании может быть замедлен, пишет ТАСС.

По словам ведомства, Google недостаточно фильтрует незаконный контент — компания не удаляет от 20 до 30% подобных ссылок. YouTube, в свою очередь, не заблокировал около 5000 запрещенных материалов, 3500 из которых содержат призывы к экстремизму, говорят в РКН.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google удалить с ютьюба ролики об акциях в поддержку Алексея Навального. В компании не согласились с решением ведомства и подали на него иск в Арбитражный суд Москвы. Если Google не удалит ролики и суд встанет на сторону РКН, американскому IT-гиганту грозит штраф в 8 млн рублей.

До этого миллионные штрафы за отказ удалять запрещенный контент в России получили Telegram, «ВКонтакте», TikTok и Twitter. Работу последнего замедлили на территории РФ, но затем оставили ограничения только для мобильной версии приложения.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Google
Роскомнадзор
ИТАР-ТАСС
Люди
Алексей Навальный
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить