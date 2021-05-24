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«Влияет ли она на иммунитет»: самые популярные запросы про мастурбацию в Google во время пандемии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:02

С начала пандемии (то есть с марта 2020 года) люди массово стали волноваться о своем здоровье. Например, они гуглили, как самому сделать дезинфектор для рук и обеззараживать продукты. Но чтобы хоть как‑то скоротать время на самоизоляции, пользователи начали задаваться совсем неожиданными вопросами. Один из них — помогает ли мастурбация бороться с коронавирусом.

В 1994 году Билл Клинтон отправил в отставку главного доктора государственной службы здравоохранения Джойслин Элдерс. Президента США возмутило ее предложение рассказать подросткам о мастурбации в рамках профилактики ВИЧ и СПИДа. После этого производитель секс-игрушек Good Vibrations предложил уволенной Элдерс работу — организовать просветительскую программу о пользе и безопасности мастурбации и сделать эту тему публичной.

Так май стал международным месяцем мастурбации. В рамках празднования издание Mashable познакомилось со статистикой запросов про мастурбацию в Google и обнаружило закономерность — всех интересует, влияет ли она на иммунитет в борьбе с COVID-19.

Статистика Google Trends пометила этот вопрос как «Breakout», то есть его популярность резко выросла. Вполне вероятно, что до появления коронавируса это вообще никого не волновало, но с марта 2020 по май 2021 года это самый востребованный запрос про мастурбацию в мире.

Журналисты нашли еще несколько вопросов, связанных со здоровьем и мастурбацией. Пользователи ищут ответы на них с надеждой, что они хоть как‑нибудь помогут защитить себя от COVID-19 и сделать тело здоровее.


  • Укрепляет ли мастурбация иммунную систему
  • Мастурбация увеличивает количество лейкоцитов
  • Делает ли мастурбация слабее
  • Полезна ли мастурбация для женщин
  • Вредна ли мастурбация
  • Понижает ли мастурбация артериальное давление
  • Понижает ли мастурбация иммунитет
  • Может ли мастурбация вызвать инфекцию

Специалистка по женскому здоровью Фелиция Герш заявила Mashable, что связи между мастурбацией и иммунной системой, скорее всего, нет — ученые пока еще не провели достаточно исследований, чтобы с уверенностью об этом утверждать.

Для тех, кто задается вопросом, предотвратит ли мастурбация заражение коронавирусом, она с уверенностью ответила, что это не так. «Ежедневная мастурбация точно не спасет от COVID-19, но она определенно не причинит вам вреда», — объяснила врач и добавила, что мастурбация и оргазм приносят другую пользу для мужского и женского организма.

«Для женщин, безусловно, есть физиологические преимущества в оргазме, даже если у вас нет партнера. Он увеличивает выработку окситоцина, который снижает уровень стресса, и укрепляет мышцы таза», — сказала она. По словам доктора, некоторым мастурбация помогает уснуть и побороть бессонницу.

Герш подытожила, что в этом нет ничего плохого. «Люди не должны чувствовать себя виноватыми. Они не должны чувствовать себя плохо из‑за этого. Это естественная вещь», — уверена специалистка. Напоследок она напомнила, мастурбация — не лекарство от всех смертельных болезней.

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