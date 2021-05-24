«Влияет ли она на иммунитет»: самые популярные запросы про мастурбацию в Google во время пандемии

С начала пандемии (то есть с марта 2020 года) люди массово стали волноваться о своем здоровье. Например, они гуглили, как самому сделать дезинфектор для рук и обеззараживать продукты. Но чтобы хоть как‑то скоротать время на самоизоляции, пользователи начали задаваться совсем неожиданными вопросами. Один из них — помогает ли мастурбация бороться с коронавирусом.

В 1994 году Билл Клинтон отправил в отставку главного доктора государственной службы здравоохранения Джойслин Элдерс. Президента США возмутило ее предложение рассказать подросткам о мастурбации в рамках профилактики ВИЧ и СПИДа. После этого производитель секс-игрушек Good Vibrations предложил уволенной Элдерс работу — организовать просветительскую программу о пользе и безопасности мастурбации и сделать эту тему публичной.

Так май стал международным месяцем мастурбации. В рамках празднования издание Mashable познакомилось со статистикой запросов про мастурбацию в Google и обнаружило закономерность — всех интересует, влияет ли она на иммунитет в борьбе с COVID-19.

Статистика Google Trends пометила этот вопрос как «Breakout», то есть его популярность резко выросла. Вполне вероятно, что до появления коронавируса это вообще никого не волновало, но с марта 2020 по май 2021 года это самый востребованный запрос про мастурбацию в мире.