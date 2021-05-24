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На входе в Новую Третьяковку появился арт-объект Саши Купаляна с глазами людей и животных

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:45

Перед филиалом Третьяковской галереи на Крымском Валу открылся мурал художника Саши Купаляна под названием «Взгляд». Он приурочен к 165-летию галереи и, по задумке автора, показывает взгляд музея на посетителей, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе парка Горького.

По словам Купаляна, на мурале общей площадью более 400 квадратных метров изображены глаза мифических и реальных животных и людей. «Самый большой глаз тут — телячий, самый красивый глаз в мире, даже богиню Геру звали волоокой», — рассказал он. На арт-объекте можно также увидеть глаз горгоны Медузы и художника Альбрехта Дюрера.

Во внутренний двор обращена вторая часть мурала, она называется «Древо жизни». Это собирательный образ мироустройства, связи поколений и духовного и материального. На создание двустороннего арт-объекта на набережной «Музеона» художнику понадобилось 3 недели.

С такой идеей совместного проекта парка Горького, Биеннале современного искусства и Третьяковской галереи к нему пришла Юлия Музыкантская. Купалян поблагодарил директора галереи Зельфиру Трегулову за доверие к проекту и быстрое согласование арт-объекта.

«Взгляд» будет стоять на входе Третьяковки несколько месяцев — до октября включительно.

Живописец Саша Купалян работает художником-постановщиком театров Et Cetera и «Геликон-опера», а также членом-корреспондентом Российской академии художеств и преподавателем в МГАХИ им. Сурикова.

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