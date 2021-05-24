Летом начнутся съемки второго сезона «Чикатило» с Нагиевым. Он станет заключительным

Мультимедийный сервис Okko объявил о запланированных на лето 2021 года съемках продолжения «Чикатило» Сарика Андреасяна. Второй сезон сериала про серийного маньяка с Дмитрием Нагиевым в главной роли станет заключительным, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе стриминг-сервиса.

Подробности кастинга второго сезона создатели пока не раскрывают, но обещают показать зрителям новых героев.

Они также поделились данными об аудитории «Чикатило». Первый сезон стал рекордсменом по количеству просмотров на Okko — с момента премьеры первой серии 18 марта сериал посмотрели 4 млн раз, а первый эпизод, который выложили в ютьюб-аккаунте сервиса, на данный момент посмотрели больше 5,5 млн пользователей.

На Okko вышел спевыпуск «Чикатило. Фильм о фильме» с комментариями авторов и актеров, рассказывающий о съемках и о том, что осталось за кадром.

Первый сезон оригинального сериала Okko показывает историю «о двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза и о том, как шли расследования его преступлений». Появление Нагиева в роли Чикатило старались держать в секрете.

Съемки первого сезона начались в сентябре 2020 года. Андреасян тогда заявлял, что «ставит перед собой амбициозные художественные задачи» и «будет стараться максимально честно донести» историю о маньяке, в период с 1978 по 1990 год убившем более 50 человек. Над сценарием работали Алексей Гравицкий и Сергей Волков.