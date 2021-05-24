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В Москве задержали главреда Baza Никиту Могутина. Полицейские сказали, что «у них указание»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:45

Ночью 23 мая в Москве задержали главного редактора издания Baza Никиту Могутина. Полицейские не смогли назвать причины задержания, лишь сказав, что он проходит по ориентировке, и увезли журналиста в ОВД «Китай-город». Об этом сообщил в своем телеграм-канале.

Baza уточнила, что автомобиль Могутина остановили сотрудники полиции и заявили, что «у них указание». Какое именно, неизвестно. В отделении один из сотрудников предположил, что задержание может быть связано с освещением митингов 21 апреля в Москве — главред действительно работал в составе съемочной группы, но издание заранее подало документы на разрешение.

Примерно 1.00 ночи 24 мая Могутина выпустили из отдела полиции под обязательство о явке. Ему пообещали объяснить, «почему вдруг он или его машина оказались в розыске».

После митингов 21 апреля к журналистом стали приходить полицейские с требованием предъявить редакционное задание и пресс-карту. Среди них корреспонденты «Дождя», «Эхо Москвы», «Комсомольской правды», «Медузы»* и Baza. Их вычислили по камерам.


  • «Медуза» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
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