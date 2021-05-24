В Москве задержали главреда Baza Никиту Могутина. Полицейские сказали, что «у них указание»

Ночью 23 мая в Москве задержали главного редактора издания Baza Никиту Могутина. Полицейские не смогли назвать причины задержания, лишь сказав, что он проходит по ориентировке, и увезли журналиста в ОВД «Китай-город». Об этом сообщил в своем телеграм-канале.

Baza уточнила, что автомобиль Могутина остановили сотрудники полиции и заявили, что «у них указание». Какое именно, неизвестно. В отделении один из сотрудников предположил, что задержание может быть связано с освещением митингов 21 апреля в Москве — главред действительно работал в составе съемочной группы, но издание заранее подало документы на разрешение.