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Москвич внес в банкомат 1 млн рублей купюрами «банка приколов», перевел себе деньги и обналичил их

Виктория Шанина
Вчера в 21:05

Мужчина из Москвы загрузил в банкомат купюры из «банка приколов» на общую сумму более 1 млн рублей. Автомат не обнаружил обмана и позволил мошеннику перевести деньги на несколько разных карт, а затем обналичить всю сумму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На Краснопрудной улице мужчина внес в банкомат Россельхозбанка 521 купюру из „банка приколов“ номиналом 2000 рублей», — заявил собеседник агентства.

Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело о мошенничестве. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

В августе 2019 года, в связи с участившимися случаями обмана банкоматов купюрами «банка приколов», Центробанк предложил заменить ряд устаревших автоматов новыми. Специалисты отметили, что все такие банкоматы были произведены компанией NCR и не могут получить необходимое обновление программного обеспечения.

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