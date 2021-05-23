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Киллиан Мерфи и Энтони Бирн на съемочной площадке шестого сезона «Острых козырьков»

Виктория Шанина
Сегодня в 20:02

В официальном твиттере «Острых козырьков» появился первый кадр из будущего сезона сериала. На фото режиссер Энтони Бирн стоит с исполнителем главной роли — Киллианом Мерфи.

Как и подобает криминальному авторитету, Мерфи стоит в дорогом деловом костюме, а на фоне — дверь, которая ведет в его собственный кабинет. Пользователи в комментариях пытаются прочесть надпись на табличке в надежде узнать больше подробностей о шестом сезоне «Острых козырьков», но пока безуспешно.

«Острые козырьки» — британский криминальный сериал о деятельности преступной семьи Шелби в Бирмингеме в 1920-е годы. Фирменной деталью стали козырьки членов семьи, в которые зашиты лезвия. Первый сезон вышел в 2013 году, быстро набрал популярность и получил много положительных отзывов от критиков.

Съемки шестого сезона стартовали в январе этого года, тогда же сценарист Стивен Найт заявил, что он станет последним в проекте. Полноценно история закончится полнометражным фильмом, который заменит седьмой сезон «Острых козырьков».

«Афиша Daily» рассказала, что уже известно о грядущем сезоне «Острых козырьков», когда состоится премьера и о чем расскажет заключительная глава истории о семье Шелби.

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