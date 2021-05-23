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У «Армии мертвецов» выйдет сразу два приквела — фильм и аниме-сериал. Это будет франшиза 14:53
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Финал «Евровидения-2021», учебник о налогах и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 18:46

Итальянская рок-группа Maneskin набрала 524 балла в финале «Евровидения-2021» и одержала победу. Манижа, представлявшая Россию, заняла девятое место с 204 баллами.

В Минске задержали экс-главреда Nextа Романа Протасевича. В Беларуси он внесен в список террористов, ему может грозить смертная казнь.

Во время марафона в Китае резко похолодало, начался дождь с градом. Из‑за непогоды погиб 21 участник гонки, среди них одни из лучших китайских марафонцев.

Больше 6000 жителей Конго пересекли границу с Руандой, чтобы спастись от извержения вулкана Ньиарагонго. Позже выяснилось, что лава не дойдет до города, и они стали возвращаться обратно.

Власти Москвы выделили более 43 млн рублей на продвижение Департамента строительства в СМИ и у блогеров. Реклама появится в «Российской газете», «Комсомольской правде», «Ленте.ру», «Ведомостях» и других изданиях.

ФНС выпустит учебники о налогах для школьников. Ученикам 10–11-х классов объяснят про налоговую систему России.

Письмо Эйнштейна с формулой E=mc² продали на аукционе за 1,2 млн долларов. В нем физик объясняет свои теории и пишет знаменитую формулу эквивалентности массы и энергии.

Virgin Galactiс успешно протестировала космический корабль VSS Unity с экипажем на борту. Компания приближается к запуску космического туризма.

Кевин Спейси впервые получил роль в фильме после обвинений в домогательствах. Он сыграет детектива, который расследует ошибочное обвинение художника в педофилии.

Аня Тейлор-Джой презентовала тизер нового фильма Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо». В картине она исполнит роль молодой девушки, которая мечтает стать дизайнером и встречает своего кумира.

Девятая часть «Форсажа» собрала 127 млн долларов менее чем за неделю проката. Когда отметка достигнет 160 млн, картина станет самой кассовой с начала пандемии.

Netflix анонсировал создание киновселенной «Армии мертвецов» Зака Снайдера. В конце года выйдет приквел, а затем — аниме-сериал с предысторией зомби-апокалипсиса.

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