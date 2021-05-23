Опрос: почти 50% школьников копят деньги на финансовую подушку, откладывая по 500 рублей в месяц

49% российский школьников 7–11-х классов не имеют четких целей для накопления, поэтому в среднем откладывают по 500 руб. в месяц для формирования финансовой подушки. О результатах опроса пишет ТАСС со ссылкой на образовательную компанию «ЯКласс».

Примерно каждый пятый копит деньги на гаджеты и электронику, 16% рассчитывают потратить средства на дополнительное образование, 10% откладывают на одежду и обувь и 7% — на путешествия без родителей.

От 500 руб. до 1000 ежемесячно откладывают 29% опрошенных учеников, у 13% получается сохранить от 1000 до 3000 рублей. Больше 3000 рублей могут откладывать только 7%. Бюджет на срок от одного до трех месяцев планирует 47% школьников, 22% планируют свои расходы на 1-2 недели, треть школьников (31%) не занимаются ведением бюджета.

Во время пандемии 44% юных респондентов стали меньше тратить на досуг и развлечения, 22% — реже появляться в кафе, а 23% стали откладывать вдвое больше. У 11% обучающихся ухудшилось финансовое благосостояние в семье, поэтому они устроились на подработку.

По мнению директора «ЯКласс» Андрея Илингина, подростки не менее осознанно подходят к планированию бюджета, чем взрослые. «Я уверен, что включение финансовых дисциплин в школьную программу оказывает крайне положительный эффект. И скоро уже не 25% школ страны, а каждая школа будет обучать детей заботе о своем финансовом будущем», — сказал он.

Опрос провели среди 1083 учащихся школ в 85 регионах в апреле–мае 2021 года.

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