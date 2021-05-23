Илон Маск поддержал криптовалюту в битве с настоящими деньгами

«На самом деле битва идет между фиатом и криптовалютой. В целом я поддерживаю последнее», — ответил Маск на вопрос, что он думает о людях, которые злятся на него из‑за криптовалюты.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск предпочел криптовалюту бумажным деньгам. Так он ответил на пост одного пользователя твиттера.

По информации Bloomberg, после комментария бизнесмена курс биткоина вырос и торговался за 38,7 тыс. долларов.

Еще в феврале Илон Маск называл криптовалюту пустышкой. По его словам, «получить письмо о том, что у тебя есть золото, — это не то же самое, что иметь золото». Он отметил, что биткоин — почти такая же «чушь собачья», как и бумажные деньги. Бизнесмен добавил: «Ключевое слово — „почти“».