Аня Тейлор-Джой снится по ночам в неоновом тизере «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта

Ролик показывает героиню Ани Тейлор-Джой, которая не дает уснуть персонажу Томасин МакКензи. Тейлор-Джой то появляется на сцене, то идет по темному и нуарному переулку Лондона. Картина покажет историю увлеченной дизайном одежды молодой девушки, которая попадает в 1960-е годы и встречает своего кумира, а что будет дальше — неизвестно.

Кроме Тейлор-Джой и МакКензи, в фильме появятся Теренс Стамп («Меняющие реальность»), Мэтт Смит и Дайана Ригг («Разрисованная вуаль»). Сценарий ленты Райт писал в соавторстве с Кристи Уилсон-Кернс («1917»). Грядущий фильм вдохновлен триллерами «Отвращение» Романа Полански и «А теперь не смотри» Николаса Рога, которые считаются классикой жанра.

В американском прокате триллер выйдет 22 октября 2021 года, а российский зритель сможет увидеть работу режиссера «Малыша на драйве» 3 ноября.