Virgin Galactiс успешно протестировала космический корабль для туристов

Virgin Galactiс отчиталась об успешном запуске космического корабля VSS Unity с двумя членами экипажа и двумя пилотами на борту. В будущем аппарат позволит летать в космос туристам.

Корабль-носитель VMS Eve стартовал 22 мая с космодрома «Америка» в штате Нью-Мексико, поднял VSS Unity на высоту 13 км и отпустил в свободное планирование. Аппарат с экипажем достиг космоса на высоте 89,2 км, а затем вернулся на взлетно-посадочную полосу.