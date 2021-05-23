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Virgin Galactiс успешно протестировала космический корабль для туристов

Виктория Шанина
Сегодня в 13:18

Virgin Galactiс отчиталась об успешном запуске космического корабля VSS Unity с двумя членами экипажа и двумя пилотами на борту. В будущем аппарат позволит летать в космос туристам.

Корабль-носитель VMS Eve стартовал 22 мая с космодрома «Америка» в штате Нью-Мексико, поднял VSS Unity на высоту 13 км и отпустил в свободное планирование. Аппарат с экипажем достиг космоса на высоте 89,2 км, а затем вернулся на взлетно-посадочную полосу.

За посадкой наблюдал бизнесмен Ричард Брэнсон — владелец Virgin Galactiс.

«Счастлив стоять на взлетной полосе во время просмотра первого полета @VirginGalactic с людьми на борту из величественного космодрома „Америка“».

Впервые Брэнсон заявил, что хочет полететь в космос как космический турист в сентябре 2020 года. Virgin Galactiс подала заявку на проведение тестового запуска космического корабля SpaceShipTwo с экипажем на борту с 22 октября 2020 года. Было запланировано два полета: первый завершит испытания космического корабля, на нем полетят два пилота-испытателя, а во втором экипаж увеличится до четырех человек.

Следом должен состояться визит самого Брэнсона в космос. По словам Virgin Galactiс, это будет отправной точкой для начала космического туризма компании. Как сообщает CNBC, билеты на рейсы по цене 200-250 тыс. долларов забронировали уже 600 человек.

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