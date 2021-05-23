Virgin Galactiс успешно протестировала космический корабль для туристов

Virgin Galactiс отчиталась об успешном запуске космического корабля VSS Unity с двумя членами экипажа и двумя пилотами на борту. В будущем аппарат позволит летать в космос туристам.
Корабль-носитель VMS Eve стартовал 22 мая с космодрома «Америка» в штате Нью-Мексико, поднял VSS Unity на высоту 13 км и отпустил в свободное планирование. Аппарат с экипажем достиг космоса на высоте 89,2 км, а затем вернулся на взлетно-посадочную полосу.
За посадкой наблюдал бизнесмен Ричард Брэнсон — владелец Virgin Galactiс.
Впервые Брэнсон заявил, что хочет полететь в космос как космический турист в сентябре 2020 года. Virgin Galactiс подала заявку на проведение тестового запуска космического корабля SpaceShipTwo с экипажем на борту с 22 октября 2020 года. Было запланировано два полета: первый завершит испытания космического корабля, на нем полетят два пилота-испытателя, а во втором экипаж увеличится до четырех человек.
Следом должен состояться визит самого Брэнсона в космос. По словам Virgin Galactiс, это будет отправной точкой для начала космического туризма компании. Как сообщает CNBC, билеты на рейсы по цене 200-250 тыс. долларов забронировали уже 600 человек.