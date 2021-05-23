Более 20 участников марафона в Китае погибли из‑за ухудшения погоды и резкого похолодания

В северо-западной провинции Ганьсу в Китае 21 человек погиб во время ультрамарафона из‑за ухудшения погоды и экстремальных условий, сообщает газета Global Times.

Лыжная гонка «Возрождение страны» на 100 километров проходила в пересеченной горной местности. Внезапное изменение погодных условий привело к ливню с градом, ледяному дождю и ураганному ветру. Из 172 марафонцев в живых нашли только 151 человека, 8 из них госпитализировали. Отмечается, что они были одеты в тонкие костюмы.

После первых сообщений о непогоде марафон остановили. На спасение лыжников отправили отряд из 700 человек и создали командный центр. Спасательная операция была затруднена из‑за сложной местности, дальнейшего снижения температуры в ночное время и плохой связи в горах.

Местные СМИ сообщают, что в гонке принимали участие одни из лучших китайских марафонцев. В результате инцидента погибли победитель нескольких ультрамарафонов в Китае Лян Чжин и победитель национальных Паралимпийских игр в 2019 году Хуанг Гуанчжун.