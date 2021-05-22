Фотопроект Манижи, в котором участницы ее выступления отвечают на вопрос, кто такая русская женщина

Певица Манижа, представляющая Россию на «Евровидении-2021» с песней «Русская женщина», создала инстаграм-проект. В нем приняли участие женщины, которых можно было увидеть на большом экране за спиной артистки во время ее выступления в Роттердаме. Манижа создала отдельный аккаунт и назвала его «инстаграм-памятником». В каждом посте участницы отвечают на вопрос «Кто такая русская женщина?». В проекте приняли участие актрисы Александра Бортич и Чулпан Хаматова, журналистки Елены Костюченко и Саши Сулим и другие известные женщины в России.

Елена Костюченко «Русская женщина — это пожар подо льдом, ночные деревья, глухая полынья. Смерть в одном шаге и любовь без конца. Она сама Россия»

Нюта Федермессер «В детстве я считала, что самая лучшая женщина вырастет из юной Княжны Джаваха из одноименной повести Лидии Чарской. Не читали? Обязательно прочитайте! Про „одарит рублем“ мне никогда не нравилось. В этом я видела заносчивость и высокомерие. А ценны не они, а чувство собственного достоинства и… не удивляйтесь, лихость. Русская женщина знает, что такое честь и бесстрашие. Она обязательно с крутым нравом, лихая. У меня по маминой линии — донские казаки. Казачки 🙂 И жили мои предки на хуторе Лихой. Поэтому моя русская женщина — Аксинья из „Тихого Дона“. Сложная, несчастливая, желанная, отчаянная, способная принести и счастье, и боль, и радость всем, кто рядом. Потрясающая у нее судьба. Невероятной внутренней тонкости и порядочности женщина. Ну и красивая, конечно. Не веточка тоненькая, а большая, крупная, с формами, кареглазая, с длинной шеей и с красивыми руками. Вот такая»

Чулпан Хаматова «Русская женщина громче всех смеется и горче всех плачет. Сильная, но иногда ее можно сломать одним словом. Щедра на любовь и дружбу, но иногда и на ненависть и злость. Очень разная. Очень полярная. Живая, беспокойная, рьяная, отчаянная»

Александра Бортич «Русская женщина — это сила»

Алла Гутникова «Русская женщина — это сила, смелость и свобода»

Ольга Кондрашева «Русская женщина — живущая в России или за ее пределами, но увезшая с собой частицу русского духа. Женщина, любой национальности. У моих детей кровь русская, татарская, латышская, немецкая, польская. Нас нельзя разделять по национальности: эта тут, а эта там. В России столько народностей — не думаю, что остался чистый ген русского человека. Россия — это страна огромная, многонациональная, чисто русских людей нет, давно все перемешаны. Русская женщина — это любовь, забота и самопожертвование. Вокруг меня много женщин, кого хорошо знаю с детства, и друзей, которых недавно приобрела — и я любуюсь ими. Именно самопожертвование — основной стержень русской женщины. Когда я пела припев: „Сын без отца, дочь без отца…“, я и была та самая „дочь без отца“. Говорят: „дети войны выросли без отцов“. У нас половина страны такая, поэтому эта песня мне очень близка»

Наталия Кузнецова «Все мы разные и именно этим мы так прекрасны»

Мария Быстрова «Русская женщина — самая красивая и бесстрашная, способная достичь любых поставленных целей!

Марьям Алиева «Russian woman — это женщина, способная собрать мир из пепла»

Надежда Лертуло «Русская женщина значит смелая, решительная, изобретательная, ласковая, обаятельная; Та, которую спасают самоирония и стойкость, как у тонкой молодой сосны в чистом поле»

Белла Малу «Русская женщина — это прекрасная ваза. Она может быть яркой или ничем не примечательной, хрупкой или сильной — такой, какой сама захочет. На нее не нужно смотреть через призмы вероисповедания, социального статуса или действующих канонов красоты. Она уникальна. Она может быть любых размеров и форм — важно ее содержание! Не заглянув внутрь, ты не поймёшь, кто такая русская женщина»