В Татарстане мужчина спас соседского кота, застрявшего в окне этажом выше. Очевидцы в восторге

Житель города Лениногорска в Татарстане спас соседского кота, который застрял в приоткрытом окне на этаж выше. За спасением питомца следили прохожие, подбадривая мужчину во время «спецоперации». Видео выложили в группе «Верный друг Лениногорск».
Застрявшее между рамами окна животное пришлось подталкивать с помощью палки. Для этого мужчина встал на подоконник в своей квартире и высунулся из окна, пока кто‑то из домашник придерживал его за ногу. Когда кот наконец выбрался из плена, очевидцы начали аплодировать спасителю, а он победно поднял руку в воздух (второй он держался, чтобы не упасть).
Авторы сообщения напомнили, что перед уходом окна лучше закрывать, если в доме есть домашний питомец, или же купить специальные защитные накладки. «Берегите своих пушистиков, они же все-таки глупенькие и такие беззащитные в нашем людском мире», — говорится в записи.
В конце прошлого года на мусоросортировочном заводе в Ульяновске спасли кота, которого хозяева выбросили в завязанном мешке. Его заметили работники на ленте за несколько мгновений до того, как животное чуть не попало в сепаратор. Через два дня кот стал неофициальным заместителем министра природы и цикличной экономики Ульяновской области.