В Татарстане мужчина спас соседского кота, застрявшего в окне этажом выше. Очевидцы в восторге

Житель города Лениногорска в Татарстане спас соседского кота, который застрял в приоткрытом окне на этаж выше. За спасением питомца следили прохожие, подбадривая мужчину во время «спецоперации». Видео выложили в группе «Верный друг Лениногорск».

Застрявшее между рамами окна животное пришлось подталкивать с помощью палки. Для этого мужчина встал на подоконник в своей квартире и высунулся из окна, пока кто‑то из домашник придерживал его за ногу. Когда кот наконец выбрался из плена, очевидцы начали аплодировать спасителю, а он победно поднял руку в воздух (второй он держался, чтобы не упасть).