«Я был готов пить, готов принимать наркотики»: принц Гарри рассказал о травме из‑за утраты матери

Британский принц Гарри с 28 до 32 лет злоупотреблял алкоголем и наркотиками, пытаясь пережить утрату матери, принцессы Дианы. Об этом он заявил в интервью Опре Уинфри в рамках их совместного проекта «Я, которого ты не видишь» (The Me You Can’t See).

Принцесса Дина погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году, когда герцогу Сассекскому было 12 лет. На похоронах матери, по словам Гарри, он чувствовал будто «покинул тело и просто шел рядом, делая то, что он него ожидают».

Принц сказал, что королевская семья не говорила о смерти Дианы и ожидала, что он сам справится с повышенным вниманием прессы и психическим расстройством. Родственники посоветовали Гарри «играть в игру», и жизнь улучшится. Однако всегда, когда он надевал костюм и отыгрывал роль, его заливало потом и он хотел убежать.

Травма утраты вызвала у принца серьезные панические атаки, которые продолжались с 28 до 32 лет. «Я был готов пить, готов принимать наркотики, готов пробовать и делать вещи, которые заставят меня чувствовать не так, как я себя ощущал», — поделился Гарри.

По его словам, по пятницам и субботам он выпивал недельную дозу алкоголя, но не потому, что ему это нравилось, а чтобы заглушить боль. Любые попытки получить помощь от членов семьи заканчивались молчанием или полным пренебрежением, сказал герцог.

Он не обратился к родственникам, когда его супруга Меган Маркл почувствовала склонность к суициду, поскольку подозревал, что ему вновь не окажут поддержку. Это стало одной из главных причин для того, чтобы уйти из семьи, утверждает Гарри.