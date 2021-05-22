РБК: цены на красную икру в России выросли до максимума за 10 лет

За год цены на красную икру в российских магазинах подскочили как минимум на 30% и побили рекорд 2011 года. Об этом сообщает РБК.

Согласно данным Росстата, сейчас килограмм лососевой икры в розницу стоит в среднем 4,7 тыс. рублей — это на 30% больше, чем в апреле 2020 года. Рост цен на красную икру фиксируют с июня прошлого года: в ноябре стоимость впервые перевалила за 4 тыс. рублей.

Подорожание подтвердила директор по развитию сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова. По ее словам, с прошлого года цены от поставщиков выросли на 30%. Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов «Моремания» Виталий Корнев поделился, что оптовые цены увеличились на 50%.

По мнению экспертов, это связано с небольшим уловом лососей на Дальнем Востоке. В прошлом году, по информации Росрыболовства, добыча лососей составила менее 300 тыс. тонн, что почти на 56% меньше, чем в рекордном 2018 году. РБК отмечает, что подешеветь икра может с поступлением нового улова, то есть не раньше июня.