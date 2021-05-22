В России выявили 8709 новых случаев коронавируса

В России выявили 8709 случаев коронавируса за сутки, пишет оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 228 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Саратовской областях.