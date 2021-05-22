В России выявили 8709 новых случаев коронавируса

В России выявили 8709 случаев коронавируса за сутки, пишет оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 228 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской и Саратовской областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 4 992 554. За последние сутки вылечились 9345 человек, за все время — 4 610 465. За сутки умерли 386 заболевших, за весь период — 118 125.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 166,1 млн человек, 3,4 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33 млн), на втором — Индия (26,2 млн). За ними идут Бразилия (15,9 млн), Франция (5,9 млн) и Турция (5,1 млн).