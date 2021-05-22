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США ввели санкции против российских компаний и судов из‑за «Северного потока-2»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:45

Минфин США ввел санкции в отношении ряда российских компаний и судов, связанных со строительством газопровода «Северный поток-2».

Под ограничения попали «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис», «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» и «Коксохимтранс». Последний находится под санкциями с 2016 года из‑за оказания транспортных услуг в Крыму.

Также в санкционные списки попали суда «Юрий Топчев», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь» и «Академик Черский», «Артемис Оффшор», «Бахтемир», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Спасатель Карев», «Нарвал», «Сивуч» и «Умка».

При этом США решили не накладывать ограничения на оператора «Северного потока-2», компанию Nord Stream AG 2, и ее управляющего директора Маттиаса Варнига, чтобы не портить отношения с Германией.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что остановить строительство «Северного потока-2» для администрации США практически невозможно, поскольку он уже готов на 95%. Издание Politico писало, что с помощью санкций Белый дом надеется замедлить реализацию проекта до осенних выборов в Германии. На них может победить партия «Зеленые», которая выступает против запуска газопровода.

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