В кабмине заявили, что россияне хотят отдыхать на зарубежных курортах из‑за пропаганды

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне ездят отдыхать на зарубежные курорты под воздействием пропаганды. Об этом он сказал во время своего выступления на марафоне «Новое знание».
Чернышенко отметил, что российские туристы вывозят за рубеж ежегодно «только по путевкам 35 млрд долларов». По словам чиновника, «головная боль сейчас и задача» властей — сделать путешествия по России более интересными.
«Почему‑то 20 лет назад ваши мамы и папы поддались на пропаганду и начали ездить за границу, сформировались устойчивые привычки, когда в прекрасную инфраструктуру — когда все включено — стали ездить на известные курорты», — пояснил Чернышенко.
По мнению вице-премьера, российские курорты пока «не дотягивают» до того уровня, который позволил бы им конкурировать с заграничными. Тем не менее, Сочи, как считает Чернышенко, «соответствует и даже превосходит».
«У нас прекрасная страна, богатейшая на прекрасные места. Мы работаем по нескольким направлениям. Спасибо президенту, был принят национальный проект „Туризм“. В нем есть инструменты, которые позволяют увеличить внутренние перелеты и мобильность населения», — добавил вице-премьер.
Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличить число путешествий по стране к 2030 году до 140 млн в год (в 2019 году было 65 млн), создать 4,7 млн новых рабочих мест и добиться экономического роста за счета развития туристической области.
Ранее на марафоне «Новое знание» выступил Илон Маск. Он анонсировал появление электромобилей Tesla в России, а затем — в Казастане и других странах СНГ.
Марафон «Новое знание» — это проект общественной некоммерческой организации «Знание», который стартовал 21 мая. Форум посвящен темам истории, культуры, спорта, IT, индустрии и промышленности, науки и технологии. Организаторы пригласили выступить около 150 спикеров.