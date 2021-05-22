перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Lil Nas X выпустил клип на трек «Sun Goes Down». В нем он плачет на выпускном 0:56
В кабмине заявили, что россияне хотят отдыхать на зарубежных курортах из‑за пропаганды 0:24
Генри Кавилл снимется в ремейке «Горца». Кого он сыграет, неизвестно Вчера в 23:28
Hulu опубликовал трейлер второго сезона сериала «С любовью, Виктор» Вчера в 22:14
NordWood Themes/Unsplash YouTube начнет вставлять рекламу во все видео с 1 июня
YouTube начнет вставлять рекламу во все видео с 1 июня Вчера в 21:29
Тилль Линдеманн не прокомментировал срок за репост. В российском твиттере предложили певца отменить Вчера в 21:07
Tesla в России, филиалы зарубежных ИТ-компаний и другие новости дня Вчера в 20:54 Дайджест
Культовый фильм «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром вновь вернется на экраны Вчера в 20:40
В Okko появился балет «Приказ короля» в постановке театра «Урал Опера Балет» Вчера в 19:35
пресс-материалы Garbage выпустили лирик-видео на новый сингл «Wolves»
Garbage выпустили лирик-видео на новый сингл «Wolves» Вчера в 18:45
Депутаты хотят запретить участие в любых выборах всем «причастным» к экстремистским организациям Вчера в 18:24
В пространстве Wip откроется выставка Павлика Кузнецова «Who Is Pavlik?» Вчера в 17:55
«Русскую женщину» Манижи чаще всего слушают в Испании, Германии и Великобритании Вчера в 17:36
Диско-клуб «Радуга» съезжает из здания на Малой Ордынке Вчера в 17:20
morgen_shtern/Instagram Кизару намеревается удалить все свои песни из «ВКонтакте» — из‑за стикеров Моргенштерна
Кизару намеревается удалить все свои песни из «ВКонтакте» — из‑за стикеров Моргенштерна Вчера в 16:46
MC Сенечка выпустил EP «Космически земное приключение» Вчера в 16:23
Моргенштерн выпустил новый альбом, за который получил предоплату в миллион долларов Вчера в 16:05
«Союзмолоко» попросил Starbucks в России поменять меню и не называть растительные заменители молоком Вчера в 15:27
В Госдуме предложили блокировать зарубежные ИТ-ресурсы, если те не откроют филиалы в России Вчера в 14:48
HBO Max/YouTube HBO выпустил тизер драмы Стивена Содерберга «Без резких движений»
HBO выпустил тизер драмы Стивена Содерберга «Без резких движений» Вчера в 14:34
Отключить рекламу

В кабмине заявили, что россияне хотят отдыхать на зарубежных курортах из‑за пропаганды

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:24

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне ездят отдыхать на зарубежные курорты под воздействием пропаганды. Об этом он сказал во время своего выступления на марафоне «Новое знание».

Чернышенко отметил, что российские туристы вывозят за рубеж ежегодно «только по путевкам 35 млрд долларов». По словам чиновника, «головная боль сейчас и задача» властей — сделать путешествия по России более интересными.

«Почему‑то 20 лет назад ваши мамы и папы поддались на пропаганду и начали ездить за границу, сформировались устойчивые привычки, когда в прекрасную инфраструктуру — когда все включено — стали ездить на известные курорты», — пояснил Чернышенко.

По мнению вице-премьера, российские курорты пока «не дотягивают» до того уровня, который позволил бы им конкурировать с заграничными. Тем не менее, Сочи, как считает Чернышенко, «соответствует и даже превосходит».

«У нас прекрасная страна, богатейшая на прекрасные места. Мы работаем по нескольким направлениям. Спасибо президенту, был принят национальный проект „Туризм“. В нем есть инструменты, которые позволяют увеличить внутренние перелеты и мобильность населения», — добавил вице-премьер.

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличить число путешествий по стране к 2030 году до 140 млн в год (в 2019 году было 65 млн), создать 4,7 млн новых рабочих мест и добиться экономического роста за счета развития туристической области.

Ранее на марафоне «Новое знание» выступил Илон Маск. Он анонсировал появление электромобилей Tesla в России, а затем — в Казастане и других странах СНГ.

Марафон «Новое знание» — это проект общественной некоммерческой организации «Знание», который стартовал 21 мая. Форум посвящен темам истории, культуры, спорта, IT, индустрии и промышленности, науки и технологии. Организаторы пригласили выступить около 150 спикеров.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
мультфильм
Спирит Непокорный
Продолжение приключений легендарного мустанга Спирита — теперь в 3D
иммерсивный
Фантасмагория в черном
Шоу-ужин в булгаковской стилистике
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Правительство РФ
Люди
Дмитрий Чернышенко
Илон Маск
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить