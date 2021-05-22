В кабмине заявили, что россияне хотят отдыхать на зарубежных курортах из‑за пропаганды

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что россияне ездят отдыхать на зарубежные курорты под воздействием пропаганды. Об этом он сказал во время своего выступления на марафоне «Новое знание».

Чернышенко отметил, что российские туристы вывозят за рубеж ежегодно «только по путевкам 35 млрд долларов». По словам чиновника, «головная боль сейчас и задача» властей — сделать путешествия по России более интересными.

«Почему‑то 20 лет назад ваши мамы и папы поддались на пропаганду и начали ездить за границу, сформировались устойчивые привычки, когда в прекрасную инфраструктуру — когда все включено — стали ездить на известные курорты», — пояснил Чернышенко.