Hulu опубликовал трейлер второго сезона сериала «С любовью, Виктор»

Новые эпизоды шоу появятся 11 июня. В них главный герой сериала — латиноамериканский подросток Виктор Салазар — продолжает разбираться со своим взрослением и сексуальностью, ищет принятия у своей семьи и решается на каминг-аут.

Второй сезон продолжит развивать романтическую линию Виктора и его одноклассника Бенджи, которого в трейлере характеризуют как «самого великолепного парня в Криквуде». Главную пару шоу играют Майкл Чимино и Джордж Сир.

Помимо них, в проекте участвуют Рэйчел Хилсон, Энтони Терпел, Бебе Вуд, Мейсон Гудинг и другие актеры. Сценарий продолжают писать Элизабет Бергер и Исаак Аптакер.

Первый сезон «С любовью, Виктор» вышел летом 2020 года. Сериал стал спин-оффом популярного ромкома «С любовью, Саймон». «Афиша Daily» рассказывала о плюсах и недостатках шоу о гомосексуальном подростке.