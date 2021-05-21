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YouTube начнет вставлять рекламу во все видео с 1 июня

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:29

YouTube объявил в своем блоге, что начнет вставлять рекламные ролики во все видео, размещенные на платформе. Это произойдет 1 июня, когда в силу вступят новые условия использования сервиса, предполагающие монетизацию видеохостингом контента.

Доход всех авторов будет облагаться налогом в соответствии с американским законодательством. Правда, сумму налога будут вычислять только исходя из прибыли от просмотров в США. Также за роялти будет считаться доход через YouTube Premium, суперчат и спонсорство.

Руководство платформы призывает блогеров до 31 мая предоставить сервису Google AdSense информацию об ИНН, имени юридического лица и коммерческом названии. Эти данные позволят россиянам избежать уплаты американских налогов.

Если авторы контента не отправят налоговые сведения, YouTube сможет удерживать до 24% их доходов с просмотров. При этом делиться с создателями роликов прибылью от повсеместной рекламы видеохостинг не намерен.

Ранее реклама появлялась только на каналах, которые участвовали в партнерской программе. Это были каналы с минимум 1000 подписчиков и 4000 часов общего времени просмотра за последний год. Авторы таких страниц получали долю дохода от рекламы.

Однако с ноября 2020 года YouTube начал монетизировать и маленькие каналы. Сначала новый порядок коснулся только США, но теперь он затронет пользователей видеохостинга по всему миру.

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