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Tesla в России, филиалы зарубежных ИТ-компаний и другие новости дня 20:54 Дайджест
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«Союзмолоко» попросил Starbucks в России поменять меню и не называть растительные заменители молоком 15:27
В Госдуме предложили блокировать зарубежные ИТ-ресурсы, если те не откроют филиалы в России 14:48
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Илон Маск анонсировал выход Tesla на российский рынок 11:57
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Tesla в России, филиалы зарубежных ИТ-компаний и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:54

Илон Маск анонсировал появление офисов и заводов Tesla в России. Вероятно, электромобили компании выйдут также на рынок Казахстана и других стран СНГ.

В Госдуме хотят, чтобы иностранные ИТ-компании открыли филиалы в России. Если требование проигнорируют, то на ресурсы наложат ограничения и даже могут заблокировать.

Депутаты предложили запретить «причастным» к деятельности экстремистских организаций участвовать в выборах любого уровня. Изначально предполагалось, что ограничения коснутся только выборов в Госдуму.

Вдову основателя Tut.by Юрия Зиссера, умершего год назад, отправили под домашний арест. Суть обвинений в адрес Юлий Чернявской не раскрывается.

Ученик лицея в Пермском крае напал с ножом на преподавательницу. Молодого человека задержали, учительницу госпитализировали.

«Союзмолоко» направило в Starbucks обращение с просьбой поправить меню. По мнению союза производителей, нельзя называть растительные заменители молоком, ведь это противоречит российскому законодательству и вводит посетителей в заблуждение.

Роспотребнадзор заинтересовался симплами-димплами и поп-итами и поручил экспертам проверить влияние игрушек на детей. Об этом попросило родительское сообщество.

«Русскую женщину» Манижи чаще всего слушают в Испании, Германии и Великобритании. В мире абсолютным лидером прослушиваний среди конкурсантов 2021 года стал шведский исполнитель Tusse с песней «Voices».

С пятничными релизами сегодня Twenty One Pilots и их (первый за три года) альбом «Scaled and Icy», МС Сенечка и его мини-альбом «Космически земное приключение», Garbage с лирик-видео на новый сингл «Wolves». Про Моргенштерна не забыли: у него вышел дерзкий альбом «Million Dollar: Happiness».

Дата выхода спецвыпуска «Бората-2» — 25 мая. Помимо дополнительных сцен спешел покажет «реалити-шоу», в котором Борат Сагдиев оказался в одной хижине с двумя конспирологами.

HBO опубликовал тизер драмы «Без резких движений» с Бенисио Дель Торо. Стивен Содерберг вновь выпустит фильм о группе преступников, но в этот раз сюжет будет посвящен дилетантам криминального мира.

В Okko появился балет «Приказ короля» в постановке театра «Урал Опера Балет». Представление отличает сочетание современной хореографии и классических лекал балетов-феерий XIX века.

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