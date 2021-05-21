Культовый фильм «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром вновь вернется на экраны. С 28 по 30 мая его можно будет посмотреть в кинотеатрах сетей «Синема Парк» и «Формула Кино». Билеты на спецпоказы продаются здесь.

В пятницу, 28 мая, все сеансы «Красотки» пройдут вечером — после 19.00. Они будут организованы в 16 кинозалах. В выходные намечено еще больше кинопоказов, самые ранние начнутся в 15.35. Билеты на фильм стоят 300 рублей.