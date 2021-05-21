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Культовый фильм «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром вновь вернется на экраны

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:40

Культовый фильм «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром вновь вернется на экраны. С 28 по 30 мая его можно будет посмотреть в кинотеатрах сетей «Синема Парк» и «Формула Кино». Билеты на спецпоказы продаются здесь.

В пятницу, 28 мая, все сеансы «Красотки» пройдут вечером — после 19.00. Они будут организованы в 16 кинозалах. В выходные намечено еще больше кинопоказов, самые ранние начнутся в 15.35. Билеты на фильм стоят 300 рублей.

Популярный фильм 1990 года рассказывает о встрече финансового магната Эдварда Льюиса и проститутки по имени Вивьен. Эта картина стала первой по-настоящему звездной работой для 21-летней Джулии Робертс.

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