В Okko появился балет «Приказ короля» в постановке театра «Урал Опера Балет»

«Приказ короля» — это спектакль под музыку современного композитора Анатолия Королева , вдохновленный одним из забытых балетов легендарного хореографа Мариуса Петипа. В постановке представлена новая хореография и оригинальный сценарий.

Мультимедийный сервис Okko начал показывать балет «Приказ короля», поставленный в екатеринбургском театре «Урал Опера Балет». Об этом «Афише Daily» сообщили представители онлайн-платформы.

По словам создателей спектакля, в нем они попытались «применить рецепты конца XIX века к современному зрелищу», сохранив в качестве ядра балета большие классические ансамбли. «Приказ короля» был удостоен премий «Золотая маска» за работу балетмейстера и художника.

Этот спектакль рассказывает о событиях времен Людовика XIV и показывает версальские балеты-маскарады. В центре сюжета — сказочная история о капитане и заколдованной принцессе, а также, как отмечает хореограф Вячеслав Самодуров, «путешествие на край света в поисках красоты».

«Все зрители жаждут больших и протяженных спектаклей, не только в России, это нормальное зрительское желание. Мой интерес — понять, как может выглядеть крупная хореографическая форма сегодня», — рассказал Самодуров.

В Okko доступна бесплатная коллекция спектаклей проекта «Золотая маска online». Среди постановок, которые можно посмотреть на площадке — «Идиот» новосибирского театра «Старый дом», «Чернобыльская молитва» Никитинского театра в Воронеже и «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» БДТ имени Товстоногова.