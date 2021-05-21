В пространстве Wip откроется выставка Павлика Кузнецова «Who Is Pavlik?»

Вечеринка по случаю открытия выставки начнется в 20.00. На ней выступят диджей-артисты из культурного объединения Wip. Также гостей мероприятия ждут нойз-перформанс и моноспектакль в стихах о творческом пути художника и поиске себя.

В пространстве Wip на Яузском бульваре 21 мая откроется выставка художника Павлика Кузнецова под названием «Who Is Pavlik?». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы экспозиции.

На первом этаже галереи можно будет увидеть постоянную экспозицию работ Кузнецова, а на втором — картины, проданные на Ау-Аукционе. Среди гостей презентации проведут еще один аукцион, на нем будут выставлены несколько произведений художника.

Посещение открытия бесплатное, на входе будет работать фейсконтроль. Выставка продлится до 31 мая. На ней представят картины, инсталляции и скульптуры Кузнецова, в основном посвященные городской среде.