перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Депутаты хотят запретить участие в любых выборах всем «причастным» к экстремистским организациям 18:24
В пространстве Wip откроется выставка Павлика Кузнецова «Who Is Pavlik?» 17:55
«Русскую женщину» Манижи чаще всего слушают в Испании, Германии и Великобритании 17:36
Диско-клуб «Радуга» съезжает из здания на Малой Ордынке 17:20
Кизару намеревается удалить все свои песни из «ВКонтакте» — из‑за стикеров Моргенштерна 16:46
MC Сенечка выпустил EP «Космически земное приключение» 16:23
Моргенштерн выпустил новый альбом, за который получил предоплату в миллион долларов 16:05
«Союзмолоко» попросил Starbucks в России поменять меню и не называть растительные заменители молоком 15:27
В Госдуме предложили блокировать зарубежные ИТ-ресурсы, если те не откроют филиалы в России 14:48
HBO Max/YouTube HBO выпустил тизер драмы Стивена Содерберга «Без резких движений»
HBO выпустил тизер драмы Стивена Содерберга «Без резких движений» 14:34
Спешел «Бората-2» выйдет 25 мая. В нем покажут разоблачения теорий заговора и другие новые сцены 13:40
Роспотребнадзор проверит влияние симпл-димплов и поп-итов на детей 12:36
В России выявили 8937 новых случаев коронавируса 12:15
Илон Маск анонсировал выход Tesla на российский рынок 11:57
В Пермском крае школьник напал с ножом на учительницу 11:12
«Новости на Первом канале»/YouTube Умер народный художник СССР и России Таир Салахов
Умер народный художник СССР и России Таир Салахов 10:49
Twenty One Pilots выпустили альбом «Scaled and Icy». Первый за три года 10:18
Вдову основателя Tut.by отправили под домашний арест 8:53
В Петербурге появится музей бюрократии Вчера в 22:56
Телеканал «Кино ТВ» выпустил интервью с создателями сериала «Happy End» Вчера в 22:24
Отключить рекламу

В пространстве Wip откроется выставка Павлика Кузнецова «Who Is Pavlik?»

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:55

В пространстве Wip на Яузском бульваре 21 мая откроется выставка художника Павлика Кузнецова под названием «Who Is Pavlik?». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы экспозиции.

Вечеринка по случаю открытия выставки начнется в 20.00. На ней выступят диджей-артисты из культурного объединения Wip. Также гостей мероприятия ждут нойз-перформанс и моноспектакль в стихах о творческом пути художника и поиске себя.

На первом этаже галереи можно будет увидеть постоянную экспозицию работ Кузнецова, а на втором — картины, проданные на Ау-Аукционе. Среди гостей презентации проведут еще один аукцион, на нем будут выставлены несколько произведений художника.

Посещение открытия бесплатное, на входе будет работать фейсконтроль. Выставка продлится до 31 мая. На ней представят картины, инсталляции и скульптуры Кузнецова, в основном посвященные городской среде.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
иммерсивный
Фантасмагория в черном
Шоу-ужин в булгаковской стилистике
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
детектив
Пила: Спираль
Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить