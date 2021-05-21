Депутаты хотят запретить участие в любых выборах всем «причастным» к экстремистским организациям

Запрет избираться для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, предложили распространить на выборы всех уровней. Поправки в закон инициировали депутат Госдумы Павел Крашенинников и член Совфеда Андрей Клишас, передает ТАСС.

Согласно документу, причастность к экстремистской деятельности — это «непосредственная реализация целей и форм деятельности» организации, признанной экстремистом. Под категорию «причастных» могут попасть и те, кто выразил «поддержку экстремистским и террористическим организациям, в том числе в интернете». Изначально предполагалось, что поправки в закон коснутся только выборов в Госдуму.

В комментарии РИА «Новости» Клишас добавил, что закон не будет иметь обратной силы. Он пояснил, что нормы не будут распространяться на граждан, которые помогали организациям до признания экстремистскими или осуществляли деятельность, «не подпадающей под признаки экстремизма или терроризма».

18 мая проект закона о запрете избираться в Госдуму лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, одобрили в первом чтении. Это случилось вскоре после того, как Штабы Навального признали экстремистской организацией.