Диско-клуб «Радуга» съезжает из здания на Малой Ордынке

Диско-клуб «Радуга» прекращает свою работу по адресу Малая Ордынка, 14. Об этом сообщается в инстаграме заведения.

«Но это точно не повод грустить, ведь клуб — это не стены, а люди: мы с вами. Следите за новостями. Она появится после дождя», — написано в посте.

По данным источников Srsly, клуб закрывать не планируют, но куда он переедет и когда, неизвестно.