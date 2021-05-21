Диско-клуб «Радуга» съезжает из здания на Малой Ордынке

Диско-клуб «Радуга» прекращает свою работу по адресу Малая Ордынка, 14. Об этом сообщается в инстаграме заведения.
«Но это точно не повод грустить, ведь клуб — это не стены, а люди: мы с вами. Следите за новостями. Она появится после дождя», — написано в посте.
По данным источников Srsly, клуб закрывать не планируют, но куда он переедет и когда, неизвестно.
«Радуга» открылась в 2020 году. С того времени в клубе успели устроить вечеринку создатели группы Cream Soda, а Виталий Козак, Дарья Малыгина, Петр Прохоров и другие сыграли свои диджей-сеты. Художница Алина Виноградова представила в «Радуге» свою выставку «Synesthesia», группа «Ветерок» выступила с мини-концертом.
Одним из постоянных форматов клуба стали интервью с музыкантами, диджеями, танцорами и другими представителями творческих профессий. В их числе Дмитрий Бончинче, Яна Кедрина, Филипп Горбачев, Сергей Кушнир и другие.