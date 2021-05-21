Рэпер Кизару собирается изъять все свои треки из «ВКонтакте». Причиной такого решения стали стикеры, нарисованные Моргенштерном, рассказал The Flow знакомый с ситуацией источник.

Накануне «ВКонтакте» представил набор стикеров, нарисованный Моргенштерном. Он приурочен выходу альбома «Million Dollar: Happiness», а на самих рисунках изображен «Кизяка». «Меня впечатлило, что за прослушивание своего альбома мой любимый рэпер раздавал стикеры с собой в „ВКонтактике“. И пусть у нас не все гладко, но я правда восхищен этим», — говорит Моргенштерн в видео и показывает превью набора.