перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Депутаты хотят запретить участие в любых выборах всем «причастным» к экстремистским организациям 18:24
В пространстве Wip откроется выставка Павлика Кузнецова «Who Is Pavlik?» 17:55
«Русскую женщину» Манижи чаще всего слушают в Испании, Германии и Великобритании 17:36
Диско-клуб «Радуга» съезжает из здания на Малой Ордынке 17:20
Кизару намеревается удалить все свои песни из «ВКонтакте» — из‑за стикеров Моргенштерна 16:46
MC Сенечка выпустил EP «Космически земное приключение» 16:23
Моргенштерн выпустил новый альбом, за который получил предоплату в миллион долларов 16:05
«Союзмолоко» попросил Starbucks в России поменять меню и не называть растительные заменители молоком 15:27
В Госдуме предложили блокировать зарубежные ИТ-ресурсы, если те не откроют филиалы в России 14:48
HBO Max/YouTube HBO выпустил тизер драмы Стивена Содерберга «Без резких движений»
HBO выпустил тизер драмы Стивена Содерберга «Без резких движений» 14:34
Спешел «Бората-2» выйдет 25 мая. В нем покажут разоблачения теорий заговора и другие новые сцены 13:40
Роспотребнадзор проверит влияние симпл-димплов и поп-итов на детей 12:36
В России выявили 8937 новых случаев коронавируса 12:15
Илон Маск анонсировал выход Tesla на российский рынок 11:57
В Пермском крае школьник напал с ножом на учительницу 11:12
«Новости на Первом канале»/YouTube Умер народный художник СССР и России Таир Салахов
Умер народный художник СССР и России Таир Салахов 10:49
Twenty One Pilots выпустили альбом «Scaled and Icy». Первый за три года 10:18
Вдову основателя Tut.by отправили под домашний арест 8:53
В Петербурге появится музей бюрократии Вчера в 22:56
Телеканал «Кино ТВ» выпустил интервью с создателями сериала «Happy End» Вчера в 22:24
Отключить рекламу

MC Сенечка выпустил EP «Космически земное приключение»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:23

Российский рэпер MC Сенечка выпустил новый мини-альбом «Космически земное приключение». Послушать пластинку можно в Apple Music.

В EP попали шесть треков: «Космический лоурайдер», «Пустота», «Волшебник», «Пустота (ч. 2)» и «Golf Turbo». Еще одна, заглавная, песня «Сигнал» вышла неделей ранее.

«Космос бесконечен, но у меня есть ощущение, что такое могло произойти только на Земле. И не только со мной: я думаю, что в этих треках найдется что‑то близкое каждому из нас. Это приключение настолько же обычное, насколько красивое, но из всех известных человеку планет оно произошло здесь. Космически земное приключение!» — пишет исполнитель в своем инстаграме.

Пластинка познакомит слушателей с «повзрослевшим» артистом: на смену привычной беззаботности приходят рефлексия и легкая грусть, приправленные «космическим» звучанием. Идея создать мини-альбом с такой эстетикой возникла спонтанно, добавил рэпер.

В 2019 году Семен Лисейчев, он же МС Сенечка, выпустил в 2019 году два альбома ― «Хип-хоп-будни» и «1989». «Афиша Daily» поговорила с рэпером о злых инструментах, альтер эго и дружбе с Glam Go Gang!.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
иммерсивный
Фантасмагория в черном
Шоу-ужин в булгаковской стилистике
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
детектив
Пила: Спираль
Перезапуск самой кассовой хоррор-франшизы
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Apple
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить