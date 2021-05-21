MC Сенечка выпустил EP «Космически земное приключение»

«Космос бесконечен, но у меня есть ощущение, что такое могло произойти только на Земле. И не только со мной: я думаю, что в этих треках найдется что‑то близкое каждому из нас. Это приключение настолько же обычное, насколько красивое, но из всех известных человеку планет оно произошло здесь. Космически земное приключение!» — пишет исполнитель в своем инстаграме.