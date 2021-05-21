MC Сенечка выпустил EP «Космически земное приключение»

Российский рэпер MC Сенечка выпустил новый мини-альбом «Космически земное приключение». Послушать пластинку можно в Apple Music.
В EP попали шесть треков: «Космический лоурайдер», «Пустота», «Волшебник», «Пустота (ч. 2)» и «Golf Turbo». Еще одна, заглавная, песня «Сигнал» вышла неделей ранее.
«Космос бесконечен, но у меня есть ощущение, что такое могло произойти только на Земле. И не только со мной: я думаю, что в этих треках найдется что‑то близкое каждому из нас. Это приключение настолько же обычное, насколько красивое, но из всех известных человеку планет оно произошло здесь. Космически земное приключение!» — пишет исполнитель в своем инстаграме.
Пластинка познакомит слушателей с «повзрослевшим» артистом: на смену привычной беззаботности приходят рефлексия и легкая грусть, приправленные «космическим» звучанием. Идея создать мини-альбом с такой эстетикой возникла спонтанно, добавил рэпер.
В 2019 году Семен Лисейчев, он же МС Сенечка, выпустил в 2019 году два альбома ― «Хип-хоп-будни» и «1989». «Афиша Daily» поговорила с рэпером о злых инструментах, альтер эго и дружбе с Glam Go Gang!.