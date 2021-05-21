«Союзмолоко» попросил Starbucks в России поменять меню и не называть растительные заменители молоком

Национальный союз производителей молока обратился к компании «Монэкс трейдинг», развивающей в России сеть кофеен Starbucks, с просьбой поправить меню. По мнению «Союзмолока», растительные заменители нельзя называть молоком, пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст обращения.

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов отметил, что такие позиции в меню, как «растительное молоко», «соевое молоко», «миндальное молоко», противоречат техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Следовательно, меню в Starbucks не соответствует законодательству России.

В обращении указано, что документ разрешает называть молоком только продукт «секреции молочных желез сельскохозяйственных животных <…> без каких‑либо добавлений». С точки зрения пищевой ценности растительные напитки считаются отдельной категорией продукции, поэтому формулировки кофейни могут вводить посетителей в заблуждение.

«Союзмолоко» обратилось именно к Starbucks, так как это одна из международных компаний, которая соблюдает законы. «Остальные игроки последуют примеру лидера», — надеются авторы обращения.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт привел опровержение доводов Белова. По его словам, растительные напитки в Starbucks продаются только как часть продукции, поэтому не должны следовать регламенту. «По такой логике можно найти нарушение и в пирожных „Птичье молоко“», — добавил Иккерт.

Неназванный источник «Коммерсанта» отмечает, что некоторые производители молока борются с заменителями в расчете нарастить поставки.