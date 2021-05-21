В Госдуме предложили блокировать зарубежные ИТ-ресурсы, если те не откроют филиалы в России

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий работающие с российской аудиторией зарубежные ИТ-компании открывать в России свои представительства. В случае если они откажутся, им могут ограничить деятельность вплоть до блокировки ресурса. Документ появился на сайте нижней палаты.

Из текста следует, что закон распространяется на ресурсы с аудиторией не менее 500 тыс. российских пользователей в сутки. Иностранные корпорации будут обязаны открыть представительское юридическое лицо в России, то есть филиалы, и создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Если они проигнорируют эти требования, то власти будут запрещать поисковую выдачу, российскую рекламу на ресурсе и сбор данных пользователей, а также ограничивать прием платежей из России. Ответные меры могут в том числе обязывать нарушителя информировать пользователей, что ресурс не соблюдает российское законодательство.

Один из авторов законопроекта Александр Хинштейн рассказал «Интерфаксу», что под требования подпадают иностранные социальные сети и мессенджеры. В пример он привел Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.