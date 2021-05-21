HBO выпустил тизер драмы Стивена Содерберга «Без резких движений»

В самом видео не появляются кадры из будущего фильма — только черно-белые фото актеров в цветных зарисовках. В главных ролях снялись Дон Чидл («Тринадцать друзей Оушена»), Бенисио Дель Торо («Страх и ненависть в Лас-Вегасе»), Дэвид Харбор («Очень странные дела») и Рей Лиотта («Славные парни»).

Действие фильма происходит в Детройте 1954 года. Группе мелких преступников поручают украсть якобы незначительный документ, но они не справляются с заданием. Тогда они решают выяснить, кто их нанял, и какие цели этот человек преследовал.

Сценарий «Без резких движений» написал Эд Соломон, который работал над фильмами «Иллюзия обмана» и «Люди в черном». Режиссер Стивен Содерберг известен лентами «Одиннадцать друзей Оушена», «Побочный эффект» и «Больница Никербокер».

Премьера фильма состоится 18 июня на кинофестивале Tribeca. На стрим-сервисе HBO Max «Без резких движений» появится 1 июля.