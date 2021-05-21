Роспотребнадзор проверит влияние симпл-димплов и поп-итов на детей

Роспотребнадзор поручил научно-исследовательским институтам оценить влияние антистресс-игрушек на детей, включая симпл-димпл и поп-ит. С такой просьбой обратилось родительское сообщество, сообщается на сайте ведомство.

Из сообщения следует, что игрушки с «узконаправленной областью применения» используют «нейтроотличные люди с неврологическими расстройствами» для снятие напряжения. Также Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору игрушек и на что обратить внимание перед покупкой — например, на запах и маркировку.

Согласно заявлению, «поп-ит и симп-димпл представляют собой пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем», которые при нажатии щелкают, а сквиш после нажатия принимает прежнюю форму.

«Афиша Daily» объясняла, что такое поп-ит, симпл-димпл и сквиш и почему все внезапно стали о них говорить.